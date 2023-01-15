شكري يستقبل وزير خارجية الصين الجديد ويعقدان مباحثات ثنائية لدعم وتعزيز العلاقات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، ضمن جولته الأفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري، في مسعى لدعم وتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء.



وتشمل جولة وزير الخارجية الصيني لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري ولقاء مع الأمين العام للجامعة العربية.



زيارة وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانج، هيّ الزيارة الأولى التي يجريها منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي، في حين أنه العام الـ33 على التوالي الذي تكون فيه إفريقيا المقصد لأول زيارة خارجية يقوم بها وزراء خارجية الصين الجدد.



وتنعقد وزير الخارجية الصيني جلسة مباحثات ثنائية مع الوزير سامح شكري، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة لملف العلاقات الثنائية بين بكين والقاهرة، بمشاركة وفود الجانبين بمقر وزارة الخارجية ويعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك



ومن المقرر أن يلتقي جانغ، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة؛ لبحث العلاقات العربية الصينية، والتطورات الإقليمية والدولية بالمنطقة.