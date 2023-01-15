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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصري للدراسات يعلن نتائج الطلب على الوظائف بالربع الأول للعام الثاني.. غدا

المركز المصري للدراسات
المركز المصري للدراسات الاقتصادية

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، صباح غد الاثنين، ندوة إلكترونية عبر الإنترنت، لإعلان نتائج تحديث بيانات الربع الأول من العام الثاني من تحليل الطلب بسوق العمل المصري، والذي يعد بمثابة أول خريطة للطلب على الوظائف في مصر، برعاية البنك الأهلي المصري، بما يفيد كل من صانع القرار، وطالبي الوظائف على حد سواء.

أكثر الوظائف المطلوبة 

وأضاف المركز المصري للدراسات الاقتصادية في بيان صحفي اليوم ،أن التحليل يوضح تحديدًا لأكثر الوظائف المطلوبة في مصر حاليا، وأكثر المجالات التي يتركز فيها الطلب على الوظائف في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للعمالة الفنية، بالإضافة إلى بيان طبيعة المهارات التي يتطلبها سوق العمل حاليا.

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التخطيط: البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم

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إتاحة المعلومات

ويتيح المركز هذه المعلومات من خلال لوحة بيانات (dashboard) سهلة الاستخدام متاحة على الإنترنت يمكن الاطلاع عليها من خلال من أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، يتم تحديث بياناتها بشكل ربع سنوي.

 

الوظائف سوق العمل المصري البنك الاهلي البيانات مصر

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