كيف أحافظ على ذكر الله وسط الانشغالات والضغوط النفسية؟ بـ3 أمور

فوائد ذكر الله - تعالى- عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، ولا يقتصر ذكر الله - تعالى- على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل التفكر في خلق الله وفي نِعمه ذكر أيضًا، وقراءة القرآن، ودعاء الله - سبحانه- ومناجاته، والاستغفار ، والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحضور مجالس العلم، إلى غير ذلك مما يؤدي إلى معرفة الله -تعالى -والتقرب منه؛ فهو نوع من أنواع الذكر، وكلما ازداد العبد إيمانًا وتعلقه بخالقه - جل وعلا - كثُر ذكره له وثناؤه عليه.

كيف أحافظ على ذكر الله وسط الانشغالات والضغوط النفسية ؟

ثلاثة أمور يومية لا تتنازل عنها أبدا

1- الصلوات الخمس فى وقتها لأنها الفرائض وهى احب ما يتقرب به العبد لله تعالى وأثقل ما يوضع فى ميزانه ويا حبذا فى المسجد لتقطع صلتك القلبية بالدنيا خمس مرات وتفرغه للآخرة.

2- أذكار الصباح والمساء .. المعوذتان وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة واستغفار مائة والصلاة على النبي عشر مرات وهذه لا تأخذ منك سوى دقائق لكنها تحفظ عليك حيوية قلبك

3- ورد ثابت من القرآن فى وقت ثابت من اليوم، ولا تتخل عنه آبدا مهما كانت اشغالك، هذه الأمور الثلاث فيها الدواء لما تعانيه .

7 مزايا ذهبية لذكر الله



1) زيادة الثقة بالنفس ومزيد من السعادة

2) الأذكار تضاعف أجور الأعمال الصالحة

3) المساعدة على النوم لمن يعاني من إضطرابات النوم

4) التخلص من الخوف والقلق والتوتر

5) تنشيط خلايا الجسم

6) التخلص من هموم الحياة والغم والحزن

7) الفرح برحمة الله تعالى والتفاؤل والاستبشار