وزير خارجية إسرائيل يتلقى رسائل قلق من نظرائه الأوروبيين بسبب سياسة الحكومة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء اليوم الأحد، عن تلقي وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين، رسائل قلق من نظرائه الأوروبيين إزاء سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ووفقاً للصحيفة العبرية أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون لوزير خارجية إسرائيل ايلي كوهين عن قلقهم من سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن عدد من وزراء خارجية دول أوروبية، قالوا خلال محادثات مع كوهين، الأسبوع الماضي، إنهم قلقون من أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية خطوات أحادية الجانب وتستهدف حل الدولتين.

وطالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال محادثة مع كوهين يوم الخميس الماضي، بأن تطرح حكومة بنيامين نتنياهو أفقا سياسيا لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأن تمتنع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب، وعبر عن قلقه من العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.