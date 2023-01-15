نبيل فهمي: بعض الحراك الدبلوماسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية يبدأ في الربيع

قال السفير نبيل فهمى ، وزير الخارجية السابق، إن التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا، زاد من الضغط على الغرب، مشيرا إلى أن روسيا تسعى إلى تقسيم أوروبا بـ«البرد» (عبر قطع إمدادات الغاز)، والغرب يلعب على فكرة الضغط الاقتصادي على موسكو .

وأضاف فهمى، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأحد، في تقديري مع نهاية الشتاء وبداية الربيع؛ قد نرى بعض الحراك الدبلوماسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يتصور أن التفاوض على إنهاء الصراع الروسي الأوكراني سينتهى فى بداية الربيع المقبل.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن قواعد القانون الدولي في الماضي، ارتبطت بوجود غرب وشرق ومجموعة من الدول المنحازة في المنتصف، مشيرًا إلى أن تعريف القوى ذاته تغير الآن، وأصبحت الدول تعتمد على القوى المعلوماتية أكثر من المادية فقط.