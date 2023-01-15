نهائي السوبر الإسباني.. برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث

ضرب فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، بالهدف الثالث، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاء الهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 33 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 69، أضاف بيدري الهدف الثالث لفريق برشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، كريستنسن، كوندى، بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج.

خط الهجوم: بيدري، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر وميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس ومودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فالفيردي وفينيسيوس جونيور.