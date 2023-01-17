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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE في البحرين

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S7 FE

إذا كنت من محبي فئة الأجهزة الشبابية لعلامة سامسونج الكورية الجنوبية، ستجد نسخة مميزة في عالم الأجهزة اللوحية “التابلت” وهي إصدار Samsung Galaxy Tab S7 FE.

بلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE فى البحرين لسعة 64 جيجابايت 167 ديناراً بحرينياً، ونسخة 128 جيجابايت مقابل 261 ديناراً.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

يوفر تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE شاشة قياس 12.4 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار من المعدن، وكذلك الجزئ الخلفي من الجهاز معدني.

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج  Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 8 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 619.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE كاميرا خلفية  بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة.

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Samsung Galaxy Tab S7 FE

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE على بطارية قوية سعة 10090 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، ومعه قلم Stylus، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

يمكنك اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab S7 FE في 3 ألوان هي الأسود، السيلفر، الأخضر، والوردي.

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