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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 في المملكة العربية السعودية

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

يصنف الجهاز اللوحي “تابلت” Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) من بين أرخص الأجهزة اللوحية التى طرحتها علامة سامسونج الكورية الجنوبية لمحبي الفئة الإقتصادية.

بلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) فى السعودية لسعة 64 جيجابايت 1122 ريال سعودي، وسعة 128 جيجابايت مقابل 1404 ريال.

يتوفر تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 4، من خلال معالج Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G ثماني النواة، بدقة تصنيع 8 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 618.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.4، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

والكاميرا الأخرى المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.12، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) على بطارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، وبدون قارىء للبصمة ولكن من خلال ميزة التعرف على الوجه.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) في 3 ألوان هي الوردي والأزرق والرمادي.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)
سامسونج Samsung Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 السعودية أندرويد

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