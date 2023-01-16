مصطفي عزت: مؤسسة أبو العينين الخيرية تستهدف الفئات الأكثر إحتياجا

تحدث مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، عن دور المؤسسة في العمل الخيري، قائلا: نؤدي رسالتنا كما هي تحت توجيهات النائب محمد أبو العينين".

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد":" النائب محمد أبو العينين، رجل وطني وسخر كل الإمكانيات المادية والعينية والبشرية لتقديم الواجب الوطني تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث يتواجد التحالف في كل المؤتمرات والفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي.

وأضاف مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية،:" مطلوب منا في مؤسسة أبو العينين كيفية وصول المواطن الأكثر احتياجا إلى حياة كريمة بتوجيهات النائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة.



وأشار إلي أن جهد المؤسسة خارج الجيزة، وتم إطلاق 17 قافلة من ستر وعافية من أسوان إلى الإسكندرية ويشاركون فيها بالأدوية والهدايا الخاصة بالنواحي الترفيهية.

وأضاف مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المؤسسة تعد وجبات يومية لمرضى الفشل الكلوي، تحتوي على لحوم بلدي ويعدها شيفات على أعلى مستوى .

وقال إنه يتم تقديم مساعدات مالية وعينية للطلاب الوافدين من شرق آسيا، ويتم حل مشاكلهم من توفير السكن، مردفا “المستهدف تقديم وجبات وشنط وكراتين تموينية لـ 5 ملايين شخص في مصر خلال 2023”.

واختتم أن مؤسسة أبو العينين لا تتلقى تبرعات، ولم تتأخر عن أي مواطن حتى في 2011، ويشهد على ذلك كل المصريين على مستوى الجمهورية".