الخارجية: خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية نيبال الصديقة في ضحايا الطائرة المنكوبة

تقدمت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة في ضحايا تحطم طائرة وسط البلاد.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، في بيان عن وزارة الخارجية، عن صادق تعازيها لذوي الضحايا، مؤكدةً على وقوفها مع حكومة وشعب نيبال الصديق في هذا المُصاب الأليم.

وأكدت مصادر شرطية في نيبال، ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد إلى 72 شخصا على الأقل ولا تزال عمليات البحث مستمرة، مؤكدة وجود عدد من الناجين.

وقال غوروداتا داكال مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، الأحد - "انتشال عدد من الجثث وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وكان متحدث باسم هيئة الطيران النيبالية، أكد في وقت سابق اليوم انتشال 40 جثة على الأقل من موقع تحطم الطائرة المنكوبة التي كانت تحمل على متنها 72 شخصا في مدينة "بوخارا" غربي البلاد.