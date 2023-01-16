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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في إطعام 5 ملايين أسرة..تفاصيل

مدير مؤسسة أبو العينين
مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية

تحدث مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، عن دور المؤسسة في العمل الخيري، قائلا:"مؤسسة أبو العينين تشارك مع التحالف الوطني في إطعام 5 ملايين أسرة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" مطلوب منا في مؤسسة أبو العينين كيفية وصول المواطن الأكثر احتياجا إلى حياة كريمة بتوجيهات النائب محمد أبو العينين  والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية:"النائب محمد أبو العينين، رجل وطني وسخر كل الإمكانيات المادية والعينية والبشرية لتقديم الواجب الوطني تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث يتواجد التحالف في كل المؤتمرات والفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن جهد المؤسسة يمتد خارج الجيزة، وتم إطلاق 17 قافلة من ستر وعافية من أسوان إلى الإسكندرية ويشاركون فيها بالأدوية والهدايا الخاصة بالنواحي الترفيهية.

وأضاف مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المؤسسة تعد وجبات يومية لمرضى الفشل الكلوي، تحتوي على لحوم بلدي ويعدها شيفات على أعلى مستوى.

وقال إنه يتم تقديم مساعدات مالية وعينية للطلاب الوافدين من شرق آسيا، ويتم حل مشاكلهم من توفير السكن، مردفا «المستهدف تقديم وجبات وشنط وكراتين تموينية لـ 5 ملايين شخص في مصر خلال 2023».

واختتم أن مؤسسة أبو العينين لا تتلقى تبرعات، ولم تتأخر عن أي مواطن، ويشهد على ذلك كل المصريين على مستوى الجمهورية».

النائب محمد أبو العينين حياة كريمة التحالف الوطني محمد أبو العينين الرئيس السيسي الأكثر احتياجا

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