كأس الأمم الأفريقية للمحليين: منتخب مدغشقر يفوز على غانا بثنائية

حقق منتخب مدغشقر لكرة القدم للمحليين، مساء الأحد، فوزا بثنائية مقابل هدف، في أول مواجهة له أمام منتخب غانا، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من منافسة كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان"، المقامة بالجزائر وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.



وافتتح منتخب مدغشقر باب التسجيل في الدقيقة الـ10، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ61، فيما قلص منتخب غانا الفارق ليسجل هدف في الدقيقة الـ67.



وبهذه النتيجة، يتقاسم منتخب مدغشقر المركز الأول مع منتخب السودان الفائز على البساط بثلاثية، بعد انسحاب المنتخب المغربي.



ويشارك في هذه النسخة، لأول مرة، 18 منتخبا محليا إفريقيا، حيث سجلت النسخ السابقة 16 منتخبا فقط.



وبدأت فكرة بطولة أفريقيا للمحليين "الشان" في عام 2009، عندما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تنظيم بطولة خاصة باللاعبين الذين ينشطون في الدوريات المحلية لتسليط الضوء عليهم ومساعدتهم في الانضمام إلى المنتخبات الأولى والدوريات العالمية الكبرى.

