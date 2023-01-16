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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوارئ وعيادات خاصة.. الصحة تزف بشرى للمواطنين عن منظومة الرعاية الصحية الجديدة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة  الصحة  والسكان ، إن مراكز الرعاية الأولية ستقدم خدمات صحة المرأة والطفل ، والسن المناسب للإنجاب ، والتوعية بالصحة العامة للأسرة ، فضلا عن توافر عيادات متخصصة تعمل من الساعة 2 مساء للساعة 6 مساء.

وتابع " عبد الغفار " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن العيادات التي ستكون متوفرة في هذه المراكز هي عيادات باطنة ، وعيادات جلدية ، وعيادات أمراض النساء والولادة ، وفي كل مجموعة من المراكز سيكون هناك مركو يعمل من الساعة 6 مساء إلى 8 صباحا لحالات الطوارئ .

خلق منظومة صحية منظمة تديرها الدولة 

وأردف " عبد الغفار " : بنطور مراكز الرعاية الصحية كما وكيفا ، مشيرا إلى أن المراكز سيكون بها زيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكبار السن ، وبالتالي ستكون هناك منظومة صحية منظمة تنظمها الدولة بدلا من " مستوصفات تحت السلم " التي سببت ضعف الصحة العامة للمصريين. 

الصحة وزارة الصحة توك شو الدكتور حسام عبد الغفار مراكز الرعاية الأولية

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