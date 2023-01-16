طوارئ وعيادات خاصة.. الصحة تزف بشرى للمواطنين عن منظومة الرعاية الصحية الجديدة

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن مراكز الرعاية الأولية ستقدم خدمات صحة المرأة والطفل ، والسن المناسب للإنجاب ، والتوعية بالصحة العامة للأسرة ، فضلا عن توافر عيادات متخصصة تعمل من الساعة 2 مساء للساعة 6 مساء.

وتابع " عبد الغفار " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن العيادات التي ستكون متوفرة في هذه المراكز هي عيادات باطنة ، وعيادات جلدية ، وعيادات أمراض النساء والولادة ، وفي كل مجموعة من المراكز سيكون هناك مركو يعمل من الساعة 6 مساء إلى 8 صباحا لحالات الطوارئ .

خلق منظومة صحية منظمة تديرها الدولة

وأردف " عبد الغفار " : بنطور مراكز الرعاية الصحية كما وكيفا ، مشيرا إلى أن المراكز سيكون بها زيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكبار السن ، وبالتالي ستكون هناك منظومة صحية منظمة تنظمها الدولة بدلا من " مستوصفات تحت السلم " التي سببت ضعف الصحة العامة للمصريين.