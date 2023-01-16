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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ميكنة وربط بالمستشفيات .. الصحة تكشف ملامح تطوير مراكز الرعاية الأولية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

كشف الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة  الصحة  تفصيل تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ، قائلا إن التطوير يشمل البنية التحتية ، والانشاءات ، والتجهيزات ، وهو ما حدث فعليا منذ انطلاق مبادرة " حياة كريمة " ، وكذالك ربط الكتروني وميكنة بالمستشفيات ، ورفع كفاءة مقدم الخدمة ، متابعا : " هبقا مطمئن أني هجد خدمة ذات جودة ورعاية " .

وتابع " عبد الغفار " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن المستوى الأخر من التطوير يشمل تحفيز العاملين ماليا ، موضحا أن المبادرات الرئاسية غير مرتبطة فقط بتقديم الخدمة العلاجية ولكنها حريصة فقط على صحة المصريين ، والحرص على عدم إصابة المواطنين بالأمراض ولهذا انطلقت مبادرات الكشف المبكر " .

كل جنيه بيتصرف في الوقاية  بيساوي 20 جنيه نعالج بيهم 

وأردف " عبد الغفار " : كل جنيه بنصرفه عشان نوعي الناس بيساوي عسرين جنيه نصرفه عشان نعالج الناس ، ومن هنا كانت انطلاق الاستراتيجية القومية للتغذية .

وأوضح ، أن المبادرات الرئاسية تشمل الرعاية الصحية ، والنفسية ، وتضمنت حملات للقضاء على التنمر ، والعف البدني ، وكذالك سوء التغذية ، موضحا : “ المبادرات الرئاسية شملت منظومة صحية متكاملة تتعامل مع الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والانسان والبيئة ”  . 

 

الصحة حسام عبد الغفار مراكز الرعاية الأولية توك شو الدكتور حسام عبد الغفار

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