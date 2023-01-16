ميكنة وربط بالمستشفيات .. الصحة تكشف ملامح تطوير مراكز الرعاية الأولية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة تفصيل تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ، قائلا إن التطوير يشمل البنية التحتية ، والانشاءات ، والتجهيزات ، وهو ما حدث فعليا منذ انطلاق مبادرة " حياة كريمة " ، وكذالك ربط الكتروني وميكنة بالمستشفيات ، ورفع كفاءة مقدم الخدمة ، متابعا : " هبقا مطمئن أني هجد خدمة ذات جودة ورعاية " .

وتابع " عبد الغفار " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن المستوى الأخر من التطوير يشمل تحفيز العاملين ماليا ، موضحا أن المبادرات الرئاسية غير مرتبطة فقط بتقديم الخدمة العلاجية ولكنها حريصة فقط على صحة المصريين ، والحرص على عدم إصابة المواطنين بالأمراض ولهذا انطلقت مبادرات الكشف المبكر " .

كل جنيه بيتصرف في الوقاية بيساوي 20 جنيه نعالج بيهم

وأردف " عبد الغفار " : كل جنيه بنصرفه عشان نوعي الناس بيساوي عسرين جنيه نصرفه عشان نعالج الناس ، ومن هنا كانت انطلاق الاستراتيجية القومية للتغذية .

وأوضح ، أن المبادرات الرئاسية تشمل الرعاية الصحية ، والنفسية ، وتضمنت حملات للقضاء على التنمر ، والعف البدني ، وكذالك سوء التغذية ، موضحا : “ المبادرات الرئاسية شملت منظومة صحية متكاملة تتعامل مع الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والانسان والبيئة ” .