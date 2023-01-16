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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير خارجية الصين ..صور

وزير خارجية الصين
وزير خارجية الصين في المتحف القومي للحضارة

استمرارا لسلسلة الزيارات الرسمية والهامة التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، استقبل المتحف تشين جانغ وزير خارجية الصين والوفد المرافق له الذي ضم السفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة والسيد يانج رونج هاو  المستشار الثقافى الصينى ومدير المركز الثقافي الصينى، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، ضمن جولته الإفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري .

وكان في استقبال وزير خارجية الصين والوفد المرافق له، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، ثم اصطحبهم في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، وقدم لهم شرحاً وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب وزير الخارجية الصيني عن إعجابه الشديد بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، و أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات .

كما حرص السيد الوزير الصيني على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف و انبهاره بالحضارة المصرية العريقة.
 

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المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وزير خارجية الصين سفير الصين بالقاهرة وزير الخارجية

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