3 قاطرات تجرها.. السفينة العالقة في مضيق البوسفور تتحرك قليلا

أفادت شبكة العربية بأن السفينة العالقة في مضيق البوسفور تحركت قليلا بعد جنوحها لساعات في مضيق البوسفور أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى اسطنبول.

وأشارت "العربية"، نقلا عن مراسلها، أن 3 قاطرات بدأت في جر السفينة العالقة لإعادتها إلى مسارها.

وأضاف الجهود مستمرة في تنفيذ محاولات الإدماج.

أفادت وكالة تريبيكا للشحن بأن سفينة البضائع «إم.كيه.كيه 1» التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا جنحت في مضيق البوسفور بإسطنبول اليوم الإثنين، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة خفر السواحل إن عدة زوارق قطر كانت من بين السفن التي أُرسلت لتقديم المساعدة للسفينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي يبلغ طولها 142 مترا وتحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحاً بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يدير عمليات اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع إن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وأضاف أن فرق الإنقاذ توجهت إلى هناك ، لبدء عمليات الإزالة من سفينة الوباء.

في غضون ذلك ، أعلنت السلطات التركية أنها تحاول بسرعة استعادة حركة الملاحة في المضيق.



وقالت تريبيكا إن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت عند أكاربورنو عند الطرف الشمالي من المضيق في وقت مبكر اليوم الإثنين بينما كانت متجهة جنوباً.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو انسكاب الحمولة.

وقالت المديرية العامة لأمن السواحل في بيان لها إن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت في أكاربورنو جنحت قبالة ساحل بيكوز في اسطنبول.