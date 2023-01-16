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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو VS ميسي.. BEIN sports تحصل على حقوق بث مباراة كأس الرياض

صدى البلد

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحصول على حقوق بث كأس موسم الرياض، حيث ستجمع مباراة هامة بين مزيج من الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الموقع الرسمي لشبكة قنوات بي إن سبورتس، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن شراء حقوق نقل المواجهة المنتظرة، التي تجمع بين حامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وفريق يضم في تشكيلته أبرز نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين.

وتشهد المباراة مواجهة خاصة مرتقبة بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف النصر السعودي مؤخرًا.

وتُعد تلك المباراة هي أول مواجهة مباشرة تجمع بين ميسي ورونالدو، بعد لقائهما الأخير في المباراة التي تفوق فيها يوفنتوس الإيطالي على برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة في ديسمبر عام 2020، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير الجاري وذلك التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو يوفنتوس النصر السعودي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الهلال والنصر

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