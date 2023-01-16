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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل واحد وتربيته .. رد ناري من لقاء الخميسي على مهاجمي الفنانين

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

نشرت الفنانة لقاء الخميسى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ترد فيه على منتقدي الفنانين. 

وقالت لقاء الخميسى : ليه الهجوم على الفنانين بالشكل ده رجاء من الجميع لابد أن نلتزم الهدوء وعدم الهجوم أو الانتقاد اللاذع ليس لدى مانع فى أن تختلف فى الرأى ولكن دون تجريح أو انتقاد غير لائق لازم نتعلم إزاي نحترم الاختلاف ياريت نبطل نهين بعض، ونرفض أفكار بعض كل واحد زي ما تربى، وكل واحد وثقافته وكل شخص له تفاصيله ومعتقداته وأفكاره وثقافته. 

لقاء الخميسى 

هاجمت الفنانة لقاء الخميسى منتقدى مشاهد الرقص فى جنازة وديع جورج وسوف .

وكتبت لقاء الخميسى على حسابها بتويتر :"الحمد الله على نعمة الاسلام “ ‏تقولها وانت بتصلي لـ ربنا او لنفسك او في وسط عيلتك مش تدخل تسَخف من عادات الناس وتقاليدهم وتتريق وتنهي كلامك بالحمد على نعمة الإسلام بقصدية سخرية منه ومن عقيدته ! انت بتنتفض لدينك احترم بقى الآخر ودينه”.

ويعد آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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