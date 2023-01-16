لجنة العفو الرئاسي تعلن عن قائمة إفراج جديدة للمحبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة جاري انهاء الاجراءات القانونية اللازمة للافراج عن ٣١ من العناصر المحبوسة احتياطياً.

وأكدت اللجنة استمرار عملها في تجميع كافة الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا.

وتوجهت اللجنة وأعضاءها بخالص التحية إلى رئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف.

وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.