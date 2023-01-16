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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحنا اللي دفناه النهارده.. سيد علي يبكي على الهواء لهذا السبب| فيديو

سيد علي
سيد علي

نعى الإعلامي سيد علي، الكاتب الصحفي عصام المليجي مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، الذي وافته المنية.

 

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ودخل سيد علي، في نوبة بكاء على الهواء أثناء نعي الكاتب الصحفي عصام المليجي، قائلا: "أشعر بالحزن الشديد لرحيل زميلنا عصام المليجي".

 وتابع سيد علي: "كلنا كنا ننتظر إن عصام المليجي هو اللي يدفنا لكن إحنا اللي دفناه النهارده".

ونعى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، الكاتب الصحفي عصام المليجي، قائلا: "كل أسرة الأهرام متأثرة بوفاة عصام المليجي".

وتابع عبد المحسن سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”: "عصام المليجي كان يساعد  الجميع ولم يتأخر عن أحد".

وأكمل عبد المحسن سلامة: "عصام المليجي كان صحفي حوادث شاطر وعمل في هذا المجال لمدة تزيد عن 40 عاما، وكان يتميز بتكوينه علاقات طيبة مع مصادره".

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