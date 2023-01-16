إحنا اللي دفناه النهارده.. سيد علي يبكي على الهواء لهذا السبب| فيديو

نعى الإعلامي سيد علي، الكاتب الصحفي عصام المليجي مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، الذي وافته المنية.

ودخل سيد علي، في نوبة بكاء على الهواء أثناء نعي الكاتب الصحفي عصام المليجي، قائلا: "أشعر بالحزن الشديد لرحيل زميلنا عصام المليجي".

وتابع سيد علي: "كلنا كنا ننتظر إن عصام المليجي هو اللي يدفنا لكن إحنا اللي دفناه النهارده".

ونعى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، الكاتب الصحفي عصام المليجي، قائلا: "كل أسرة الأهرام متأثرة بوفاة عصام المليجي".

وتابع عبد المحسن سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”: "عصام المليجي كان يساعد الجميع ولم يتأخر عن أحد".

وأكمل عبد المحسن سلامة: "عصام المليجي كان صحفي حوادث شاطر وعمل في هذا المجال لمدة تزيد عن 40 عاما، وكان يتميز بتكوينه علاقات طيبة مع مصادره".