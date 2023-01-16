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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

غرائب المكياج..لن تصدق كيف تحول وجه أوكرانية بعدما وصفها الرجال بـ “بالقبيحة”

الأوكرانية فاليريا
الأوكرانية فاليريا فورونينا Valeria Voronina

“وصفني الرجال بالقبيحة لكنني اكتسبت ملايين المتابعين من خلال تحولاتي المذهلة بالمكياج”.. بهذه الكلمات عبرت الأوكرانية فاليريا فورونينا Valeria Voronina عن سبب تقديمها “المحتوي التجميلي” عبر تطبيق تيك توك TikTok. 

حققت الأوكرانية فاليريا فورونينا Valeria Voronina ملايين المشاهدات بسبب ما تقدمه عبر صفحتها على “تيك نوك” حيث يتابعها عليها ما يزيد عن 4 ملايين متابعين. 

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التنمر السبب 

كان “التنمر” كلمة السر وارء تأثير الأوكرانية فاليريا فورونينا المذهل عبر “تيك توك”  حيث اكدت أنها  تعرضت للإهانة قبل رؤيتها بمكياجها المذهل.

وحصد أحدث مقطع لـ  الأوكرانية فاليريا فورونينا  أكثر من 6.2 مليون مشاهدة وحدها، كما انتشر احدي مقاطعها بسرعة محققة 41.7 مليون مشاهدة. 

غرائب المكياج..لن تصدق كيف تحول وجه أوكرانية بعدما وصفها الرجال بـ “بالقبيحة” 

وتحرص السيدة الأوكرانية التي لم تكشف عن عمرها على الظهور بوجهها “قبل وضع المكياج وبعده” وفقا ما أكدته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية. 

ءوفي معظم مقاطع الفيديو الخاصة بها، شوهدت المؤثرة دون أي مكياج، وشعرها فوضوي، بينما كانت ترتدي نظارات كبيرة قبل أن تحول نفسها لـ مظهر ساحر وهي تحدق في الكاميرا بإغراء.

 الأوكرانية فاليريا فورونينا Valeria Voronina

غرائب المكياج

وعلقت السيدة الأوكرانية في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها: “هل أنا قبيحية جدا لدرجة أنك لا تتحدث معي؟!” لتجيب بعدها بثواني معدودة: "لا أريد أن أتحدث" ، كاشفة عن "بعد" ساحر بشكل كبير.

وبينما أعجب البعض بالتحول التجميلي للسيدة الأوكرانية  يصر آخرون على أنه لم تكن نفس الشخص أو أن فاليريا قامت بتعديل وجهها "قبل" لتبدو أكثر مما كانت عليه في الواقع.

 الأوكرانية فاليريا فورونينا Valeria Voronina

وكانت من أبرز تعليقات متابعي السيدة الأوكرانية على فيدوهاتها: “هذا هو السبب في أنني لا أثق في النساء!”، ""لا ، لا أصدق ذلك"، “إنها نفس الشخص يمكنك معرفة الصف السفلي للأسنان، فتاة مكياج رائعة”.

 الأوكرانية فاليريا فورونينا Valeria Voronina
@voronina_valeria_ #makeup #transformation #sameperson #makeuptransformation #transition ♬ Devil In A Dress - Rhea Raj


 

@voronina_valeria_ WE JUST HIT 1🍋 on IG! Thank you so much for all your support! Love you guys! ❤️ #snowman #sia #challenge #snowmanchallenge #onebreathchallenge #xmas #song #christmas #breathchallenge #millionfollowers #ig ♬ original sound - Valeria Voronina


 

التنمر فاليريا فورونينا المكياج Valeria Voronina المحتوي التجميلي تطبيق تيك توك TikTok

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