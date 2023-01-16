مهيب عبدالهادي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام سموحة

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:"كهربا يتواجد فى معسكر الأهلى استعدادا لمباراة سموحة فى نصف نهائى كأس مصر لأول مرة منذ 8 أشهر بسبب أزمة الغرامة المستحقة لنادي الزمالك"

ويواجه فريق الأهلي مساء غد الثلاثاء نظيره سموحه في نصف نهائي كأس مصر .



وتأهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

تفاصيل المباراة..

سجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد تمرير زيزو ركنية رائعة من الجبهة اليسرى لفريق بيراميدز.

قبل هذه الكرة طالب لاعبو الزمالك حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة يد أحمد سامي مدافع بيراميدز داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسب الحكم خطأ.

توغل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بين لاعبي بيراميدز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ومر من علي جبر مدافع بيراميدز واعترضه جبر بخطأ في قانون الكرة يحتسب طردا، وهذا ما فعله الحكم.

وفي تغيير مبكر لفريق بيراميدز خرج عبد الله السعيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة لضبط الملعب بعد طرد علي جبر وإستكمال المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

وتعرض رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لإصابة بدت خطيرة، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي الخاص بفريقه وخرج صبحي ولكن لم يستدع الامر أكثر من ثوان حتى عاد للملعب مرة أخرى واستكمل المباراة.

أنقذ محمد عواد حارس مرمى الزمالك فريقه من هدف مؤكد، سدد وليد الكارتي صاروخية من مسافة بعيدة ولكن أوقفها عواد وابعدها عن مرماه.

سجل وليد الكارتي لاعب بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء خدع بها رمضان صبحي جميع لاعبي الزمالك٫

وبهذا التعادل انتقل الفريقان للوقت الإضافي المكون من شوطين كل شوط 15 دقيقة لحسم المتأهل للدور النهائي من بطولة كأس مصر.

تعرض كريم حافظ لاعب بيراميدز للإصابة في الدقيقة 101 من شوط المباراة الأول الإضافي، ودفع باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بـ عبد الله مجدي لتعويض إصابة حافظ.

سدد إمام عاشور كرة قوية على مرمى احمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز في الدقيقة 114 من عمر شوط المباراة الإضافي ولكن كان الشناوي في المكان المحدد وأنقذ مرماه.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 115 بسبب سقوط لاعبين في من فريق بيراميدز، واستدعى حكم اللقاء الطاقم الطبي وتم نقل اللاعبين خارج أرضية الملاعب لتلقي العلاج.

أنقذ احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز فرصة هدف مؤكدة في الدقيقة 120 من عمر المباراة بعد إبعاد رأسية حسام عبد المجيد عن المرمى بصعوبة شديدة، لتستمر المباراة بنتيجة التعادل.



ركلات الترجيح:

الزمالك زيزو يهدر

بيراميدز رمضان صبحي يسجل

الزمالك روقة يسجل

بيراميدز فخر الدين بن يوسف يسجل

الزمالك مصطفى شلبي يسجل

بيراميدز دودو الجباس يسجل

الزمالك إمام عاشور يسجل

بيراميدز اسامة جلال يسجل

الزمالك شيكابالا يهدر

وضم تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.