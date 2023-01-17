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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا ستعاني من انقطاع الكهرباء حتى عام 2024| تقرير

انفطاع الكهرباء في
انفطاع الكهرباء في جنوب افريقيا

قالت شركة إسكوم للطاقة المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا إنها ستقلص فترات انقطاع التيار الكهربائي اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء مع عودة 14 مولداً إلى العمل الأسبوع الجاري، لكن يبدو أن نقص الكهرباء سيستمر على الأقل حتى عام 2024.

وشهد الأسبوع الماضي بعضًا من أسوأ حالات انقطاع التيار الكهربائي المسجلة في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا، على الأقل ست ساعات يوميًا تعانيها معظم الأسر وغالبًا ما يمتد العيش في الظلام إلى 10 ساعات.

وألغى الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا خططًا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الجاري بسبب الأزمة التي تعاني منها بلاده، ما دفع عملة الراند المحلية إلى الانخفاض. 

وقال المتحدث باسم رامافوزا يوم الأحد إن الرئيس الجنوب افريقي كان من المقرر أن يلتقي بقادة الأحزاب السياسية ولجنة أزمة الطاقة ومجلس إدارة شركة اسكوم.

ولكن حتى بينما قالت اسكوم إنه سيتم تخفيض انقطاع التيار الكهربائي بشكل طفيف اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، وقال حزبان معارضان حضرا اجتماعًا مع مسؤولي الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع إنهما قيل لهما إن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى العام المقبل.

ونفذت الشركة انقطاعات التيار الكهربائي على مدى أكثر من 200 يوم خلال العام الماضي، وهو أكبر انقطاع في السنة التقويمية. 

ويعد نقص الطاقة مصدر إحباط كبير للناخبين قبل انتخابات 2024 التي قد تشهد خسارة المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم للأغلبية في البرلمان لأول مرة.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة اسكوم المنتهية ولايته أندريه دي رويتر تقريرًا إلى قادة الأحزاب السياسية خلال اجتماع طارئ دعا إليه رامافوزا ليلة الأحد.

وقال بيتر جرونوالد ، زعيم جبهة الحرية اليمينية. ، لرويترز ، مرددًا بيان صادر عن مؤسسة الماركسية EFF بشأن الاجتماع، 'أخبرونا ما هي الخطة لشراء طاقة جديدة، وجوهر الرسالة هو أننا سنواجه انقطاع التيار الكهربائي حتى بعد عام 2024.

 

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