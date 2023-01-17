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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال يفتح النار على السعيد: لن يضيف للزمالك.. وإلياس الجلاصي أفضل

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن مسألة انضمام عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز إلى نادي الزمالك ، علامة استفهام كبيرة ، خاصة في ظل تقدمه بالعمر ، وهو ما سيعيق تألقه مع القلعة البيضاء .

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وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :" عبد الله السعيد لن يقدم أي جديد للزمالك حال انضمامه ، فالفريق يحتاج إلى معدل أعمار منخفض".

وأضاف  عبد العال:" هناك العديد من اللاعبين في الدوري الممتاز، أفضل للزمالك في الفترة الحالية ، مثل التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي ، الذي يقدم مباريات مميزة منذ أن انضم للفريق تحت قيادة المدرب معين الشعباني ، و أصبح ورقة أساسية في تشكيلة حسام حسن ".

رضا عبد العال عبد الله السعيد بيراميدز الزمالك حسام حسن

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