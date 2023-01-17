رضا عبدالعال يفتح النار على السعيد: لن يضيف للزمالك.. وإلياس الجلاصي أفضل

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن مسألة انضمام عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز إلى نادي الزمالك ، علامة استفهام كبيرة ، خاصة في ظل تقدمه بالعمر ، وهو ما سيعيق تألقه مع القلعة البيضاء .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :" عبد الله السعيد لن يقدم أي جديد للزمالك حال انضمامه ، فالفريق يحتاج إلى معدل أعمار منخفض".

وأضاف عبد العال:" هناك العديد من اللاعبين في الدوري الممتاز، أفضل للزمالك في الفترة الحالية ، مثل التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي ، الذي يقدم مباريات مميزة منذ أن انضم للفريق تحت قيادة المدرب معين الشعباني ، و أصبح ورقة أساسية في تشكيلة حسام حسن ".