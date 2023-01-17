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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثير

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفله الكثيرون. 

وأضاف “عبد الرازق”، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، أن من أراد أن يستجاب الله دعائه فعليه بعدما ينتهى من التشهد الأخير ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من 4 فتن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما:" اللهم انى اعوذ بك من فتن المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال"، ثم يدعو الله بما شاء وبإذن الله يستجاب له. 

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هذا الأمر من أسرار قبول الدعاء

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يستجيب الله لدعائه فعليه ان يقيم الليل، فهذا الوقت من أعظم الأوقات لإستجابة الله للدعوات. 

وأضاف “عثمان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن من أسرار قبول الدعاء قيام الليل، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ، أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَغْفِرُ لَهُ؟، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

 

أفضل وقت ندعي ربنا فيه 

1-عند الأذان 

2-بين الأذان والإقامة 

3-عندما يقول المأمون ( آمين) وهو يصلي خلف إمامه 

4-أثناء السجود 

5-دبر الصلوات الخمس ( أي بعد نهاية التحيات وقبل السلام) 

6-آخر ساعة قبل مغرب يوم الجمعة 

7-ثلث الليل الأخير

8-دعاء الصائم حين يُفطر 

9-مكة المكرمة 

10-دعاء الحاج والمعتمر

11-الدعاء عند نزول المطر 

12-الدعاء فى السفر 

13-دعاء الوالد لولده 

14-من ذهب لينام وتوضأ وآخذ يذكر الله حتى أدركه النوم فإذا استيقظ فى أي وقت ودعا الله استجاب له 

هذا الأمر من أسرار قبول الدعاء استجابة الدعاء 7خطوات تساعد في استجابة الدعاء بسرعة

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