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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حمزة زوبع يواجه الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة

حمزة زوبع
حمزة زوبع

تواصل دائرة الإرهاب، بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في نشر أخبار كاذبة. 

والمتهمون في القضية هم كل من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

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اليوم .. محاكمة زوبع وآخرين في نشر أخبار كاذبة

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تأجيل محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في قضية اللجنة الإعلامية لـ17 يناير

وكشفت التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، نشروا أخبارا كاذبة ضد أمن المواطنين وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة 

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة  80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

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