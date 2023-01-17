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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

2 مايو انطلاق منتدى شباب الباحثين بـ ألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

ينظم قطاع الدراسات العليا  بكلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة".

يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و اشارت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية إلي أن منتدى هذا العام يضم عدة محاور للبحث العلمي في مجالات اللغة والادب والترجمة من اهمها مستقبل هذه الدراسات في ضوء التحولات التي يشهدها سوق العمل محليا ودوليا وآليات تطوير وتحديث هذه الدراسات لتتواكب مع تلك التحولات بما يتوافق مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".

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من جانبه اضاف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن منتدى شباب الباحثين يستهدف اثراء البحث العلمي لكونه  منصة بحثية وعلمية مهمة في تبادل  الرؤى والافكار بين الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن المنتدى يعقد على ثلاث محاور: محور الدراسات اللغوية ومحور الدراسات الأدبية ومحور دراسات الترجمة،  ويشمل كل محور عددًا من الموضوعات والأفكار البحثية التي تتناول واقع ومستقبل دراسات اللغة والادب والترجمة  والتي سيناقشها المشاركون في المنتدى من خلال أوراق بحثية ونقاشات على مدار يومين.

وأشار إلى أنه يمكن التعرف على  مزيد من المعلومات  حول محاور وموضوعات المنتدى وضوابط الورقة البحثية من خلال النقر على الرابط التالى 
 

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