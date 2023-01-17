وزير الري: لدينا عجز يصل لـ 35 مليار متر مكعب بالموارد المائية

قال د.هاني سويلم وزير الري إن مصر لديها عجز يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية المصرية، موضحا أن مواجهة العجز يضطرنا لاستيراد أغذية وهي المياه الافتراضية المستوردة مع الغذاء .

وأضاف وزير الري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية وتعيد استخدام المياه ، موضحا أن المشروعات القومية تحتاج ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب إضافي ووزارة الري تسعى من خلال جهودها لتوفير ذلك .

وقال سويلم إن المياه الجوفية في مصر غير متجددة ولذا نتعامل معها بمنتهي الحرص وحسن الإدارة ، بخلاف جهود إعادة استخدام المياه.

وردا على أسئلة النواب بخصوص غرامات الأرز قال " لم نفرض أي غرامات على مخالفات زراعة الأرز خلال هذا العام و لكن يمكن أن تكون تراكمات سنوات سابقة ولدينا كل الأرقام بالدفاتر ".

وحول أسئلة النواب بخصوص الري الحديث قال وزير الر ي " لدينا مليون فدان يتم ريها بشكل حديث ، وأضاف " لا يمكن تطبيق الري الحديث على كل أنواع الأراضي حيث يمكن ذلك في الأراضي الصحراوية الصفراء و لا يمكن في بعض أراضي الدلتا حتى لا يتسبب ذلك في ملوحة التربة ، مستطردا " لا شك أن الري بالتنقيط أيضا يزيد الإنتاجية " .

جاء ذلك خلال جلسة رقابية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمواجهة الوزير بما يقرب من 110 طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، حول تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وتوفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.