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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. رسالة مؤثرة من زيزو للجمهور عقب وداع الزمالك لكأس مصر.. وهاشتاج فوز الأهلي يتصدر تريند تويتر

زيزو
زيزو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بالأخضر والأصفر.. محمد رمضان بملابس كاجوال مبهجة عبر السوشيال ميديا

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وظهر محمد رمضان مرتديا ملابس كاجوال باللونين الأخضر والأصفر، وعلق على الصورة قائلا: “انظر إلى السماء”.

مصطفى بكري ينعي اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق

نعى الإعلامي مصطفي بكري، اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مصطفي بكري في تغريدة له: “من مسجد السيده نفيسه يجري اليوم تشييع جثمان الأخ الأكبر وفخر أهل الصعيد السيد اللواء منصور العيسوي وزير الداخليه الأسبق ، تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

عيدك في الجنة.. شيماء سيف تحيي ذكري ميلاد دلال عبد العزيز

أحيت الفنانة شيماء سيف، ذكري ميلاد الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت شيماء سيف عبر خاصية “الاستوري”: “حبيبتي الف رحمة ونور عليكي يارب عيدك في الجنة باذن الله”.

خالد بيومي عن نجم الزمالك: أسطورة أخلاقية.. ونال حب مصر وكل الأندية

وجه المحلل الكروي خالد بيومي، رسالة إلى محمد عبد الشافي، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي، في تغريدة له: “عبد الشافي الشخصية الوحيدة في مصر بين النجوم الحاليين الذي أستطيع أن أطلق عليه نجم في الملعب وأسطورة أخلاقية خارجه، سؤال: حد شافه في برنامج أو سمع صوته في مداخله طوال تاريخه أو اختلق مشكلة؟ أعتقد لا علشان كده هو مكمل بنفس المستوى ونال حب مصر كلها وكل الأندية”.

كأس مصر.. هاشتاج فوز الأهلي يتصدر تريند تويتر قبل مواجهة سموحة

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “فوز الأهلي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتشجيع النادي الأهلي علي الفوز أمام سموحة، في مباراة اليوم ضمن نصف نهائي كأس مصر.

وتصدر هاشتاج “فوز الأهلي” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، خلال الساعات الماضية، وجاءت الرسائل التشجيعية من قبل جماهير النادي الأهلي للاعيبه، قبل مباراة اليوم أمام سموحة..

واجب الاعتذار.. رسالة مؤثرة من زيزو للجمهور عقب وداع الزمالك لكأس مصر

علق أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، علي خسارة الزمالك أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب زيزو في منشور له: “اولا الحمد لله و قدر الله ما شاء فعل ، زي ما بتبقي مبسوط بالدعم و الحب و المسانده لازم كمان تتقبل الوجه الاخر السئ و هي دي ضريبه الحياه و المسؤليه ، تقدر تخليك ف يوم احسن واحد فالدنيا و تقدر تخلي الناس تنسي كل حاجه انت ممكن تكون عملتها”.

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