بالفاتحة والدعاء.. بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: الله يرحمك الفاتحة والدعاء أحلى هدية لدلال في عيد ميلادها.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحلة دلال عبد العزيز والتي ولدت فى 17 يناير عام 1960 بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

وحصلت دلال عبد العزيز على بكالوريوس الزراعة، وكانت تعشق التمثيل منذ أن كانت طفلة من خلال شقيقتها الكبرى التى توفيت وهى شابة فى عمر 15 عاما، وكانت تصحبها معها إلى المدرسة لأنها كانت تحفظ أدوارها أفضل منها.

بداية مشوارها الفنى:



يعد مسلسل "بنت الأيام" هو بداية المشوار الفنى وأول ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، والذى كان من إنتاج 1977 وبطولة الفنانة كريمة مختار وشيرين.