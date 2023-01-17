عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفاتحة والدعاء.. بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز

صدى البلد

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: الله يرحمك الفاتحة والدعاء أحلى هدية لدلال في عيد ميلادها.

txt

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدتها دلال عبد العزيز

txt

في ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز.. أول لقاء لها مع سمير غانم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحلة دلال عبد العزيز  والتي ولدت  فى 17 يناير عام 1960 بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

وحصلت دلال عبد العزيز على بكالوريوس الزراعة، وكانت تعشق التمثيل منذ أن كانت طفلة من خلال شقيقتها الكبرى التى توفيت وهى شابة فى عمر 15 عاما، وكانت تصحبها معها إلى المدرسة لأنها كانت تحفظ أدوارها أفضل منها.

بداية مشوارها الفنى:


يعد مسلسل "بنت الأيام" هو بداية المشوار الفنى وأول ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، والذى كان من إنتاج 1977 وبطولة الفنانة كريمة مختار وشيرين.

دنيا سمير غانم بوسي شلبي الفنانة دلال عبد العزيز الاعلامية بوسي شلبي ذكرى ميلاد الراحلة دلال عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يصل نواكشوط للمشاركة في الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

كيفية التوبة والرجوع إلى الله؟.. علي جمعة: هذا الذكر يعينك عليها

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن والخضروات والعملات

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

صافرات الإنذار تدوي شرق أوكرانيا

في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. عدد زيجاتها ومحطات من مشوارها الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف غريب.. رجل يحمل حقيبة مليئة بالثعابين في الهند| فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ