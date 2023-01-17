بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدتها دلال عبد العزيز

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى ميلاد والدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، بصور تجمعهما، حيث نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وأنتي طيبة، وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي، ونصايحك طول الوقت، أنت في قلوبنا كلنا، ربنا يرحمك ويسعدك، ويا رب تكونوا متهنيين أنتِ وبابي".

وطرحت الفنانة دنيا سمير غانم، أغنية “أوخي” وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وهى إحدى أغانى والدها الفنان الراحل سمير غانم.

وتحاول دنيا سمير غانم، إحياء أعمال والدها، وذلك في ذكرى ميلاده، بطريقة جديدة ومختلفة.