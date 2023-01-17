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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدتها دلال عبد العزيز

صدى البلد

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى ميلاد والدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، بصور تجمعهما، حيث نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وأنتي طيبة، وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي، ونصايحك طول الوقت، أنت في قلوبنا كلنا، ربنا يرحمك ويسعدك، ويا رب تكونوا متهنيين أنتِ وبابي".

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دنيا سمير غانم تطرح أغنية "أوخى" لوالدها في ذكرى ميلاده

وطرحت الفنانة دنيا سمير غانم، أغنية “أوخي” وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وهى إحدى أغانى والدها الفنان الراحل سمير غانم. 

وتحاول دنيا سمير غانم، إحياء أعمال والدها، وذلك في ذكرى ميلاده، بطريقة جديدة ومختلفة. 

ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم سمير غانم انستجرام الفنانة دنيا سمير غانم

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