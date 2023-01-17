بعد وداع الزمالك للكأس.. رضا عبد العال يعلق على أداء زيزو أمام بيراميدز

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ، بعيد عن مستواه المعهود منذ فترة طويلة ، ولم يقدم الأداء المنتظر أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس مصر والتي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 بعد نهاية الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

و قال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" أداء أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك ، مع الفريق في المباريات الأخيرة ، علامة استفهام كبيرة ، خاصًة أنه من المفترض أن يكون أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق ، لما قدمه مع الفريق في المواسم السابقة من تسجيل أهداف ، وصناعة الفرص لزملائه ، وهو ما لم يقم به زيزو هذا الموسم ، فضلًا عن الطريقة التي سدد بها ركلة الترجيح التي تصدى لها أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ".

و أضاف : " البوركينابي بلاتي توريه لاعب وسط فريق بيراميدز ، أفضل لاعب في الدوري المصري حاليا ، و قدم مباراة رائعة أمام الزمالك ، و كان أخطر لاعبي الفريق السماوي ، وصنع أكثر من فرصة محققة لخط هجوم الفريق ".