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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد وداع الزمالك للكأس.. رضا عبد العال يعلق على أداء زيزو أمام بيراميدز

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ، بعيد عن مستواه المعهود منذ فترة طويلة ، ولم يقدم الأداء المنتظر أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس مصر والتي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 بعد نهاية الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

و قال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : 
" أداء أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك ، مع الفريق في المباريات الأخيرة ، علامة استفهام كبيرة ، خاصًة أنه من المفترض أن يكون أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق ، لما قدمه مع الفريق في المواسم السابقة من تسجيل أهداف ، وصناعة الفرص لزملائه ، وهو ما لم يقم به زيزو هذا الموسم ، فضلًا عن الطريقة التي سدد بها ركلة الترجيح التي تصدى لها أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ".

و أضاف : " البوركينابي بلاتي توريه لاعب وسط فريق بيراميدز ، أفضل لاعب في الدوري المصري حاليا ، و قدم مباراة رائعة أمام الزمالك ، و كان أخطر لاعبي الفريق السماوي ، وصنع أكثر من فرصة محققة لخط هجوم الفريق ".

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