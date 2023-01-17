جولة داخل معرض أهلا رمضان.. تعرف على أسعار السلع في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء معرض "أهلا رمضان" اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023؛ في 15 باكية بسوق محطة مصر الجديد، وأوضح المحافظ أنه سيتم طرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض.

هذا وقد افتتح المحافظ يرافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين، المعرض واطمأن على توافر كافة السلع بأسعار تنافسية، كما ثمن الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المشاركة في المعرض؛ مؤكدا أن الجميع يدرك الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم أجمع ، مشيرا إلى أنه يشارك في المعرض نحو 13 شركة لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأكد الشريف أن الأسعار مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنية بدلا من 16 جنيها خارج المعرض، وسعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنية بدلا من 18 جنيها، مضيفا أن زيت خليط 800 ملي بسعر 35 جنيها بدلا من 42 جنيها، كما أن كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وأشار المحافظ إلى أن اللحوم المجمدة والبلدي داخل المعرض بأسعار تنافسية؛ حيث بلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيهات بدلا من 140 جنيها، وبلغ سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها، لافتا إلى أن سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ 160 جنيها بدلا من 220 جنيها، مضيفا أن سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها، وسعر المسلي الصناعي 1.5 كجم (الهانم) 86 جنيها بدلا من 94 جنيها، وسعر المسلي الصناعي 1.5 كجم (روابي وجنة) 92 جنيها بدلا من 96 جنيها، كما أن سعر المسلي الصناعي 700جم (روابي وجنة) بلغ 47.75 جنيه بدلا من 50 جنيها.

وعلى الصعيد ذاته؛ قال الشريف؛ أن سعر كرتونة البيض داخل المعرض قد بلغت 86 جنيها بدلا من 95 جنيها، كما أن سعر كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 جنيها بدلا من 72 جنيها، وأن سعر الفراخ البانية 120 جنيها بدلا من 140 جنيها، مشيرا إلى أن نسبة الخصم على منتجات الألبان من 10 إلى20 %، كما أن سعر جميع منتجات شركة قها بنسبة خصم 25%.

يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.