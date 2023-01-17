عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط الشارع السكندري.. غلق 58 منشأة وضبط 3843 حالة إشغال خلال اسبوع

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق  58 منشأة، والتحفظ على 3843 حالة إشغال متنوع . بالإضافة إلى تحرير 1285 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 244 الف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية وذلك خلال اسبوع.

انطلاق الفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق في الإسكندرية

مياه الإسكندرية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الإحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية الغرامات الفورية محافظ الاسكندرية حملات مكبرة اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

بعد غياب أفشة.. شوبير يفجر مفاجاة سارة لجماهير الأهلي أمام سموحة.. شاهد

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

ترشيحاتنا

النواب يقر 4 اتفاقيات منح لا ترد بقيمة 24 مليون دولار

كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس مصر

هل تعد النقوط في الأفراح من قبيل الديون؟ مجدي عاشور يجيب

أسرار ثمينة.. كواليس ليلة القبض على أخطر رجال المافيا في إيطاليا

ضربة بوتين الأخيرة.. الجيش الروسي يستعد لشن هجوم ضخم في أوكرانيا

السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخت البشاميل .. طريقة عمل صينية السمك بالجبنة

لأول مرة.. اكتشاف علاج لمرض قاتل يصيب الأطفال والكبار

السيسي والملك عبد الله يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن

قضية نسب جديدة.. هل اعترف أحمد الفيشاوى بابنه من فتاة ألمانية؟

فيديو

1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

هنربي عصافير .. عمر كمال يعلن تفاصيل مشروعه الجديد مع حمو بيكا

معاشات ومنح استثنائية لبعض الفئات.. شاهد التفاصيل

يصل إلى 12 سم.. أصالة تكشف سر تواجدها على المسرح حافية القدمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ