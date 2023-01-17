وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

اطمأن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الصفوف الثاني الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على حُسن سير الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 24419 طالباً بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة الكيمياء والرياضيات التطبيقية الشعبة العلمية والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وأدى 81047 طالباً وطالبة في الصف الرابع الابتدائي في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وادي 74313 طالباً وطالبة في الصف الخامس الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية، وأدى 71687 طالباً وطالبة بالصف الأول الإعدادي في مادتي العلوم والهندسة، وأدى 63740 طالبا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي في مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.



وعلى جانب، آخر أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ نتيجة التظلمات للمراقبين والملاحظين في الشهادة الإعدادية، الخاصة بأعمال الانتدابات بين الإدارات التعليمية، لتقريب المسافات للمراقبين والملاحظين، لتخفيف الأعباء عنهم، بتوجيهات اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ، بإشراف ومتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جاء ذلك استجابة للشكاوى التي تلقاها اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، لتضرر المراقبين والملاحظين، من أعمال الانتدابات.



وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن انتداب المراقبين والملاحظين بين الإدارات التعليمية للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، جاء بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، وأنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية ومن شئون الطلاب بالمديرية، ومن قسم التعليم الإعدادي لاستقبال التظلمات بإدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وتم الإعلان عن نتيجة التظلمات بالإدارات التعليمية.

IMG-20230117-WA0044

IMG-20230117-WA0046