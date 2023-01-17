تبدأ خلال أيام.. البريد تكشف عن تفاصيل جديدة حول كروت صرف الخبز

أكد حاتم لصولي، المتحدث بأسم الهيئة القومية بالبريد، أنه يمكن للمواطن الحصول على بطاقة الخصم المباشر، للاستفادة منها في صرف الخبز.

وقال حاتم الصولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إنه سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والإتصالات بالتعاون مع هيئة البريد للكشف عن التفاصيل.

في غضون أيام

وتابع المتحدث بأسم الهيئة القومية بالبريد، أنه بمجرد الانتهاء من التجارب سيتم تحديد موعد الإطلاق الفعلي وآلية عمل البطاقة، متوقعا أنه في غضون أيام سيتم الكشف عن كافة التفاصيل.