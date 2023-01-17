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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

14 صورة للمفرج عنهم بعد قرار لجنة العفو الرئاسي.. شاهد

صور المفرج عنهم
صور المفرج عنهم

يقدم موقع صدي البلد أبرز صور المفرج عنهم بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي، أمس في إطار التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من العناصر المحبوسة احتياطياً. 

التنسيق مع أجهزة الدولة

أكدت اللجنة استمرار عملها في تجميع كافة الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا.

وتوجهت اللجنة وأعضاءها بخالص التحية إلى رئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف. 

وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.

صور المفرج عنهم

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