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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مستوى العالم.. طبيبة: زيادة 5% في أعداد الأطفال المصابين بالسكر سنويا

مرض السكر
مرض السكر

أكدت الدكتورة رشا العدوي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه هناك زيادة في أعداد الأطفال المصابين بمرض السكر على مستوى العالم بزيادة 5 % كل عام .

 

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وقالت رشا العدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  معدل الإصابة بين الأطفال من 8 لـ 10 أطفال لكل 100 ألف طفل على مستوى العالم ".

 

 وأضافت رشا العدوي:" مازال هناك أسباب غير معروفة عن انتشار مرض السكر بين الأطفال على مستوى العالم ".

 

 وتابعت رشا العدوي:"  السكر من النوع الأول يكون بسبب خلل في المناعة وتقل نسبة الانسولين في الجسم ويحصل الطفل على انسولين خارجي، والسكر من النوع الثاني يرتبط  بالعادات الغذائية السيئة التي قد تؤدي إلى حدوث كسل في عمل البنكرياس".

 

 واكملت رشا العدوي:" نسبة الإصابة بالسكر من النوع الول بين الأطفال تصل لـ 95 % ،و5 %  نسبة الإصابة بالسكر من النوع الثاني بين الأطفال".

 

 ولفتت رشا العدوي:" مش هينفع نحرم الطفل المصاب بالسكر من الطعام  وبالتالي يتم تقنين تناول الحلويات، وذلك بمساعدة الاسرة كي لا يكون هناك تأثير نفسي سلبي على الطفل".

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