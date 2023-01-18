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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

غادة وياسمين
غادة وياسمين

 


هنأت الفنانة غادة عبد الرازق، النجمة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها، الذى يوافق، يوم 16 يناير من كل عام، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي.


ونشرت غادة عبد الرازق صورة لياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت قائلة: "‏عيد ميلاد سعيد".


واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم بعيد ميلادها الـ 43، الإثنين الماضي فهى من مواليد عام 1980 وتخرجت في الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات وهي في الـ15 من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.


وفي سياق متصل تصور مسلسلها ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدما سويا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى مالوش كبير" العام قبل الماضى.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ماجد المصرى و هدى الإتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١١٧_٠١٠٣١٩
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عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز غادة عبد الرازق تهنئة أحمد العوضى مسلسل ضرب نار

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