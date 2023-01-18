قبل عرضه .. التفاصيل الكاملة لمسلسل "بعد النهاية"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ا “بعد النهاية” بطولة النجمة نرمين الفقى البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء.

وتصدر بوستر العمل جميع ابطاله حيث يعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية.

ومن المقرر عرض مسلسل "بعد النهاية" في الموسم الشتوي الحالي 2023، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، ومن أبرزهم: النجمة نرمين الفقي، والنجمة ريهام سعيد، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وجيهان خليل، والفنان القدير صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وخراج وائل فهمي عبد الحميد.



ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته كلا من: الفنان الكبير سيد رجب، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنان مدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، وخالد كمال، وميدو عادل، ولاء الشريف، والنجم محمود حجازي، وأحمد صيام، والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي، ومحمد حاتم، أماني كمال، والنجمة الشابة ديانا هشام، وكارولين عزمي، ورشا أمين، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف.