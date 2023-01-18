عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه .. التفاصيل الكاملة لمسلسل "بعد النهاية"

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ا “بعد النهاية” بطولة النجمة نرمين الفقى البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء.

وتصدر بوستر العمل جميع ابطاله حيث يعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية.

ومن المقرر عرض مسلسل "بعد النهاية" في الموسم الشتوي الحالي 2023، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، ومن أبرزهم: النجمة نرمين الفقي، والنجمة ريهام سعيد، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وجيهان خليل، والفنان القدير صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وخراج وائل فهمي عبد الحميد.
 

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته كلا من: الفنان الكبير سيد رجب، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنان مدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، وخالد كمال، وميدو عادل، ولاء الشريف، والنجم محمود حجازي، وأحمد صيام، والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي، ومحمد حاتم، أماني كمال، والنجمة الشابة ديانا هشام، وكارولين عزمي، ورشا أمين، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف.

الفنانة نرمين الفقى محمود حجازي مدحت صالح رانيا فريد شوقي أحمد سعيد عبد الغني مسلسل بعد النهاية النجمة نرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

خالد الغندور يثير الجدل بعد تأهل الاهلي لنهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة.. مرتضى منصور يُعلق على مشاركة «كهربا» مع الأهلي

سعرها خيالي.. أغلى فرخة في العالم مفيدة لجمال المرأة لهذا السبب |فيديو

ما هو التاتو الحرام وحكم الميكروبليدنج؟.. رأي دار الإفتاء

خالد جلال: كنت صارمًا مع اللاعبين.. وحزين من حلمي طولان بعد تصريحاته|فيديو

مش هقسّط الغرامة.. مرتضى منصور يوجّه رسالة نارية لـ كهربا

في أهم ولاية له.. ترامب يبدأ حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

نوع من السمك يحميك من السرطان ويقوي المناعة

لو بتنسى كتير.. اعرف إزاى تحمى نفسك من الزهايمر قبل فوات الآوان

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ