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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالحجارة والزجاجات الحارقة|نابلس تشهد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب قبر يوسف

نابلس تشهد مواجهات
نابلس تشهد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

شهدت مدينة "نابلس" الفلسطينية مواجهات عنيفة في وقت متأخر من اليوم بعد أن اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من المدينة.
وتحولت شوارع المدينة إلى ساحة حرب، حيث خرج سكان المدينة وتصدوا لجيش الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة و بالزجاجات الحارقة وانتهاء بالاشتباكات المسلحة. 
وأشعل الشبان الفلسطينيون إطارات مطاطية على النقاط الرئيسية، شرقيّ نابلس تزامنًا مع اقتحام قبر يوسف.. واستهدف فلسطينيون بالرصاص قوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرقيّ نابلس حيث شهد المخيم اشتباكات عنيفة.


وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن جيش الاحتلال استخدم جرافات وآليات ثقيلة لغلق الطرق لوقف تدفق مئات الشبان الفلسطينيين الذين واجهوا هذه الآليات بالزجاجات الحارقة والرصاص. 
وسكب شبان فلسطينيون الزيت في الشوارع لعرقلة قولت الاحتلال ومنع دخولها وخروجها خلال تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف. 
وقال بيان لحركة فتح في نابلس إن الحركة تحيّي بسالة الفلسطينيين ومقاتليها في نابلس جبل النار لتصديهم لعدوان الاحتلال على المحافظة.
وحذرت الحركة حكومة "نتنياهو-بن جفير" من تبعات هذا العدوان البربري الذي جاء بعد ساعات من تهديد المجرم "بن جفير" باقتحام المحافظة ومقام "قبر يوسف".
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى لجم هذه الحكومة ووضع حد لجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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