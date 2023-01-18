عيد الحب| وائل كفوري ونانسي عجرم يستعدان لإحياء حفل غنائي في لبنان

11 فبراير المقبل

يستعد المطربان وائل كفورى ونانسى عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 11 فبراير المقبل بلبنان ضمن حفلات عيد الحب.

أحدث ظهور لنانسي عجرم

وتألقت نانسي عجرم ،مرتديه جمبسوت أنيقًا ولافتًا باللون الفضي، وتميز الجمبسوت بتصميم أنيق ولافت من مصمم الأزياء إيلي صعب ، وبلغ سعر الجمبسوت 4710 دولار أي ما يعادل 117 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت .

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة ناعمة مرتدية بلوزة صوف باللون الأسود و بنطلون جلد بنفس اللون ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم أغنية "يا عيد"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.