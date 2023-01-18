تعديلات جديدة على مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال اليد

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد، تعديلات جديدة على مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي.

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد منافسه الأمريكي بنتيجة 35-16 في بطولة العالم التي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وشهد الشوط الأول تألق كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، حيث تصدى لأكثر من تصويبة على مرماه، كما تألق حسن وليد قداح الظهير الأيسر والذي أحرز 4 أهداف من 5 تصويبات.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة مع منتخبي كرواتيا والمغرب.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد نقطتين.

استبعد الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، الثلاثي أحمد خيري وشادي خليل، وعبد الرحمن حميد من مواجهة أمريكا، أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد، ليحل كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم مكانهما في المباراة.

وكان الفراعنة فازوا في اللقاء الافتتاحي علي كرواتيا بنتيجة 31-22 ثم الفوز علي المغرب في المباراة الثانية بنتيجة 30-19.

في حين فاز المنتخب الأمريكي بصعوبة علي المغرب في لقائه الأول بنتيجة 28-27 ثم خسر من كرواتيا في اللقاء الثاني بنتيجة 40-22.

وجاءت مواعيد مباريات مصر كالتالي:

مصر vs بلجيكا الخميس الساعة 7 مساءً بدلا من 4:30

مصر vs البحرين السبت الساعة 4:30 مساءً بدلا من 7

مصر vs الدنمارك الإثنين الساعة 9:30 مساءً بدلا من 4:30