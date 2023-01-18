عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديلات جديدة على مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال اليد

منتخب اليد
منتخب اليد

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد، تعديلات جديدة على مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي.

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد منافسه الأمريكي بنتيجة 35-16 في بطولة العالم التي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وشهد الشوط الأول تألق كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، حيث تصدى لأكثر من تصويبة على مرماه، كما تألق حسن وليد قداح الظهير الأيسر والذي أحرز 4 أهداف من 5 تصويبات.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة مع منتخبي كرواتيا والمغرب.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد نقطتين.

استبعد الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، الثلاثي أحمد خيري وشادي خليل، وعبد الرحمن حميد من مواجهة أمريكا، أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد، ليحل كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم مكانهما في المباراة.

وكان الفراعنة فازوا في اللقاء الافتتاحي علي كرواتيا بنتيجة 31-22 ثم الفوز علي المغرب في المباراة الثانية بنتيجة 30-19.

في حين فاز المنتخب الأمريكي بصعوبة علي المغرب في لقائه الأول بنتيجة 28-27 ثم خسر من كرواتيا في اللقاء الثاني بنتيجة 40-22.

وجاءت مواعيد مباريات مصر كالتالي:

مصر vs بلجيكا الخميس الساعة 7 مساءً بدلا من 4:30 

مصر vs البحرين السبت الساعة 4:30 مساءً بدلا من 7 

مصر vs الدنمارك الإثنين الساعة 9:30 مساءً بدلا من 4:30

مصر منتخب مصر مواعيد مباريات مصر بلجيكا البحرين الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

خالد الغندور يثير الجدل بعد تأهل الاهلي لنهائي كأس مصر

أمير مرتضي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي بسبب جماهيره ومشاركة كهربا

ترشيحاتنا

رامي رضوان يستعين بالمعجم اللغوي لتفسير مقولته «ميسور الحال في بلد غني»

بعد توفير البنوك 2 مليار.. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

كيفية التقديم في وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. احرص عليه بعد الصلاة مباشرة

أهرامات وساحات للعب بالكرات| اكتشاف أول شبكة طرق سريعة في العالم.. ما القصة؟

كيف حاربت الدولة جرائم إجهاض الحوامل والتحرش وهتك العرض.. القانون يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المسكنات.. 3 طرق خارقة للقضاء على آلام الظهر في ثوانٍ

اسم له تاريخ.. ما هي جنسية الأخوان صيدناوي وكيف كونا امبراطوريتهما؟

أعراض تشبه الأنفلونزا|كيف تعرف إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو مرض أكثر خطورة؟

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ