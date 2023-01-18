الصحف الكويتية اليوم| لقاء أخوي يجمع قادة الخليج والرئيس السيسي والعاهل الأردني في أبوظبي.. «قمة القاهرة» تنسق لمواجهة سياسات نتنياهو.. وروسيا تعيد هيكلة جيشها وزيادته إلى 1.5 مليون مقاتل

الصحف الكويتية اليوم:

محادثات سعودية حوثية لإنهاء الحرب بـ«خطة مرحلية»

نتنياهو يتعهد بعدم شن حرب «غير ضرورية» على إيران

بايدن: مستمرون في دعم الإمارات ضد أي تهديد خارجي

باكستان تعرض التفاوض مع الهند حول كشمير بوساطة الإمارات

توتُّر في الهند بعد هدم جزء من مسجد تاريخي

أوكرانيا: سقوط ضحايا إثر تحطّم مروحية قرب مدرسة في كييف



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار المهة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الجريدة الضوء على اتفاق زعماء مصر والأردن وفلسطين، خلال قمة ثلاثية عقدت في القاهرة، أمس، على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية «اللا شرعية» بما في ذلك الاستيطان، وحذروا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قمة ثلاثية في القاهرة أمس، هي الأولى منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في تشكيل ضم ممثلين لليمين الإسرائيلي المتطرف، مما أدى إلى تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية أثار استياء مكتوما في القاهرة التي تسعى لإقرار تهدئة طويلة الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

محليا، أبرزت صحيفة القبس اصدار مجلس الوزراء بيانا، الثلاثاء بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص. ونص البيان على التالي: «لقد حملت الكويت خلال تاريخها الطويل الممتد بل وفي أيامها الحوالك راية الحق والنور والعفو والتسامح والخير وان الشواهد على ذلك متواترة ومتكاثرة وحية ونضرة حتى ان عطرها يتفوح جمالا وطيبها يتعبق جريانا عبر القرون بأيدي حكامها البررة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

وأشارت صحيفة القبس إلى استقبال ملك مملكة بوتان الصديقة جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك في مقر إقامته بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.

وكان ملك بوتان قد قام مساء أول من أمس في إطار زيارته الخاصة للبلاد بزيارة إلى متحف قصر السلام، حيث اطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية.

عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة الوطن على استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، لقاء أخويا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن الديوان العماني أنه سيتم عقد لقاء بين قادة دول مجلس التعاون الخليج العربي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وذكرت صحيفة الراي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي سيعقد في أبوظبي اليوم.

وغادر لأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدوحة رفقة وفد رسمي الدوحة صباح اليوم، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي، وذلك تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وأشارت صحيفة الجريدة إلى أنه غداة اختتام وفد عماني زيارة استمرت 3 أيام لصنعاء، عقد خلالها مناقشات مع قادة حركة أنصار الله المتمردة بشأن جهود إنهاء الأزمة اليمنية، كشف مسؤولون يمنيون وسعوديون وآخرون في الأمم المتحدة، أمس، عن إعادة السعودية والحوثيين إحياء المحادثات بينهم، على أمل تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي المستمر منذ أكثر من 9 أشهر، ووضع مسار للتفاوض لإنهاء الحرب عبر خطة مرحلية طرحتها الرياض. وقال مسؤول في الأمم المتحدة، لوكالة أسوشيتد برس، «إنها فرصة لإنهاء الحرب، إذا تفاوضوا بحسن نية وضمت المحادثات أطرافا يمنية أخرى»، مضيفا أن خريطة الرياض المرحلية للتسوية حظيت بتأييد الولايات المتحدة والأمم المتحدة.



وأفادت صحيفة الراي نقلا عن نقلا وسائل إعلام عمانية رسمية اليوم، أن وزارة الطاقة والمعادن قولها إن السلطنة بدأت إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل مبروك بمنطقة الامتياز 10. وأضافت الوكالة أن الإنتاج من المتوقع أن يصل إلى أكثر من نصف مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز بحلول منتصف عام 2024.



أوضحت صحيفة الجريدة اطلاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهديدات مبطّنة بشن ضربة ضد منشآت إيران النووية، لمنعها من امتلاك سلاح نووي وصفه بمنزلة «سيف تضعه على رقبة إسرائيل»، إلا أنه تعهّد بعدم شن حرب «غير ضرورية»، بعد تحذيرات من احتمال إقدامه على «مغامرة خارجية» بسبب أزمته الداخلية.

وقال نتنياهو خلال مراسم تعيين الجنرال هرتسي هليفي رئيساً للأركان العامة للجيش، خلفا لأفيف كوخافي، إن «الحكومة الإسرائيلية ترصد اليوم الخطر الذي يواجه إسرائيل وتوجه الجيش لإعداد خطة لصدّ التهديد الوجودي لنا، إذ يهدد النظام الإيراني بإبادتنا». وتابع: «سيعمل الجيش والشاباك، والمخابرات الداخلية، والموساد كل ما يلزم لشن حرب مضادة ضد أعدائنا».



أوضحت صحيفة الوطن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي». وأكد البرهان خلال اللقاء الذي عقد في الخرطوم، ليل الاثنين- الثلاثاء، متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا.

دوليا، قالت صحيفة الوطن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد امس الثلاثاء استمرار بلاده في دعم الإمارات للدفاع عن نفسها ضد التهديدات القادمة "من اليمن أو من أي مكان آخر".

وقال بايدن في بيان بمناسبة مرور عام على هجوم صاروخي استهدف الإمارات من اليمن وأدى الى قتل ثلاثة أشخاص "اليوم نستذكر الأرواح التي فقدت بشكل مأساوي ونعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بسلامة وأمن الشعب الإماراتي وضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم مرة أخرى".



أفادت سحيفة الأنباء بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عرض على نظيره الهندي ناريندرا مودي، إجراء محادثات حول القضايا العالقة بين البلدين، بوساطة إماراتية.

وأكد شريف، أن الإمارات، يمكن أن تكون وسيطاً مهماً في المفاوضات بين باكستان والهند، كونها دولة صديقة لكلا البلدين.



أشارت صحيفة الراي إلى سقوط عدد من الضحايا في تحطّم مروحية صباح اليوم، قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسبما أعلن حاكم المنطقة.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا «في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني (...) هناك ضحايا».



أوضحت صحيفة القبس تأكيد بريطانيا الثلاثاء أن قرارها تزويد أوكرانيا بالدبابات لدعم جهود كييف الحربية ضد روسيا هو «واجب أخلاقي»، في حين أعلنت الولايات المتحدة أن المزيد من المساعدات العسكرية في طريقها الى هناك.

واعتبر وزير الخارجية جيمس كليفرلي خلال زيارة إلى واشنطن أن بريطانيا بكونها أول دولة توافق على طلب كييف تزويدها دبابات غربية إنما تبعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «ما على بوتين أن يفهمه هو أنه سيكون لدينا الثبات الاستراتيجي للبقاء إلى جانبهم حتى تنفيذ المهمة. وأفضل ما بإمكانه أن يفعله لحفظ حياة جنوده هو الإدراك بأننا سندعم الأوكرانيين حتى تحقيق النصر».

وقالت صحيفة الجريدة إنه في خطوة مفاجئة تلت تغييره القيادة المسؤولة عن الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة تعداد الجيش إلى 1.5 مليون جندي، وإجراء تغييرات واسعة النطاق في الهيكلة القيادية، والبدء بإصلاحات إدارية. بعد أيام من تعيينه رئيس الأركان، فاليري غيراسيموف، لقيادة الحرب مع أوكرانيا، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش تشمل زيادة عدد الجنود إلى 1.5 مليون، إلى جانب إعادة هيكلة وإصلاحات إدارية.



ولفتت صحيفة الوطن إلى اعلان أستراليا اليوم الأربعاء أنها ستتخلى عن أسطولها من مروحيات «تايبان» العسكرية الفرنسية الصنع، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها باريس في اللحظات الأخيرة لإنقاذ العقد. وتراجعت الثقة بين البلدين عام 2021 عندما ألغت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بشكل مفاجىء صفقة بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (62 مليار دولار أميركي) مع فرنسا لشراء غواصات.



وذكرت صحيفة الجريدة إن حاله من التوتر سادت بعد أن تداول ناشطون على وسائل التواصل فيديوهات لهدم السلطات الهندية جزءا من مسجد شاهي التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش. واتهم الناشطون حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي ب «الاستهداف المتكرر لمنازل المسلمين ومساجدهم». إلّا أنّ شرطة المدينة أكدت، في بيان، أنها توصلت الى اتفاق مع لجنة المسجد لهدم جزء من البناء لتوسيع طريق رئيسي، مضيفة أن الهدم جرى في 9 الجاري دون أي اعتراض محلي.



أفادت صحيفة القبس بأن اليابان والهند أطلقتا، اليوم، أول تدريبات عسكرية جوية مشتركة، بهدف تعزيز روابطهما الأمنية والدفاعية بمواجهة نفوذ الصين المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتستمر المناورات 11 يوماً في قاعدة هياكوري الجوية بشمال شرق طوكيو، وتضم 8 طائرات مقاتلة يابانية، في حين ترسل الهند 4 مقاتلات وطائرتَي نقل وناقلة للتزود بالوقود في الجو، وفق ما أكدت وزارة الدفاع اليابانية. ويشارك نحو 150 عنصراً من القوات الجوية الهندية في المناورات.



قالت صحيفة الأنباء إن طائرة‬ تقل أكثر من 100 مسافر هبطت بسلام في مطار ⁧‫سيدني عقب إصدارها إشارة استغاثة بسبب خلل متوقع في المحرك. ووضعت خدمات الطوارئ في المطار في حال تأهب عقب تلقي نداء استغاثة من طائرة أسترالية، حيث هرعت إلى مطار سيدني بعد نداء الاستغاثة من طائرة أسترالية



أشارت صحيفة الكويتية إلى اعلان الرئيس الفيتنامى نجوين شوان فوك، امس الثلاثاء، استقالته عن منصبه، حيث وافقت اللجنة المركزية للحزب الحاكم على السماح لنجوين بالتوقف عن العمل كعضو فى المكتب السياسى واللجنة، ورئيس لفيتنام، ورئيس لمجلس الدفاع والأمن الوطنى للفترة 2021-2026، بناءً على طلبه الشخصى.

ونقلت صحيفة فيتنام "إكسبريس" المحلية - عن بيان صدر عن اجتماع استثنائي للجنة - القول: إن فوك كان زعيما رئيسيا للحزب وللدولة وكان موثوقًا به، وتم تكليفه بالعديد من المناصب المهمة من قبل اللجنة والمكتب السياسي، وكرئيس للوزراء خلال الفترة 2016-2021 ، قاد فوك وأدار الجهود في مكافحة جائحة كورونا.