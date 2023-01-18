عوض تاج الدين: لا يوجد تغيير جذري في لقاحات كورونا بعد المتحورات الجديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأعراض متشابهة في الفيروسات التنفسية، حيث تبدأ برشح وعطس وألم في الحلق قد يمتد إلى القصبة الهوائية والشعب الهوائية والكحة والبلغم، وفي بعض الحالات الأشد تحدث التهابات رئوية، وهذا وضع طبيعي بأعداد غير وبائية.

وحول استمرار كورونا ومدى تطوير اللقاحات، أوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى: "كل العالم يتحدث عن أن هذه اللقاحات نشطة ومؤثرة وتؤثر على الفيروس، لم يقل أحد إن اللقاحات الحالية لن تؤثر في الحماية من كورونا، وبالتالي فنحن مستمرون فيها، وكل اللقاحات موجودة ومتاحة ومتوفرة، ومن يريد الحصول عليها يمكنه ذلك، ومن ثم، فإنه لا يوجد تغيير جذري في مسألة اللقاحات".

وأضاف: "بالنسبة للمضادات الحيوية، فإن هناك أنواعا منها، الجراثيم والميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسي، منها فيروسات وبكتيريا وفطريات وأنواع أخرى، كل نوع له علاج معين، إذا كان فيروسا فإن المضادات الحيوية لن تكون مفيدة في العلاج، إلا إذا تحول المرض الفيروسي إلى إصابة بكتيرية، وهذا الأمر يحدده الطبيب المعالج، وبالتالي لا يجب أن نحصل على مضادات حيوية إلا بإشراف طبي".

