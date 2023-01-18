عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين: لا يوجد تغيير جذري في لقاحات كورونا بعد المتحورات الجديدة

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأعراض متشابهة في الفيروسات التنفسية، حيث تبدأ برشح وعطس وألم في الحلق قد يمتد إلى القصبة الهوائية والشعب الهوائية والكحة والبلغم، وفي بعض الحالات الأشد تحدث التهابات رئوية، وهذا وضع طبيعي بأعداد غير وبائية.

txt

عوض تاج الدين: اللقاحات متوفرة وأي شخص يستطيع الحصول عليها

txt

الوباء العالمي لم ينتهِ.. عوض تاج الدين يوجه مناشدة عاجلة للمواطنين| فيديو

وحول استمرار كورونا ومدى تطوير اللقاحات، أوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى: "كل العالم يتحدث عن أن هذه اللقاحات نشطة ومؤثرة وتؤثر على الفيروس، لم يقل أحد إن اللقاحات الحالية لن تؤثر في الحماية من كورونا، وبالتالي فنحن مستمرون فيها، وكل اللقاحات موجودة ومتاحة ومتوفرة، ومن يريد الحصول عليها يمكنه ذلك، ومن ثم، فإنه لا يوجد تغيير جذري في مسألة اللقاحات".

وأضاف: "بالنسبة للمضادات الحيوية، فإن هناك أنواعا منها، الجراثيم والميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسي، منها فيروسات وبكتيريا وفطريات وأنواع أخرى، كل نوع له علاج معين، إذا كان فيروسا فإن المضادات الحيوية لن تكون مفيدة في العلاج، إلا إذا تحول المرض الفيروسي إلى إصابة بكتيرية، وهذا الأمر يحدده الطبيب المعالج، وبالتالي لا يجب أن نحصل على مضادات حيوية إلا بإشراف طبي".
 

 

عوض تاج الدين الصحة تاج الدين الجراثيم اللقاحات القناة الأولى كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

إسرائيل في مأزق.. أسلحة أمريكية مخزنة بتل أبيب تذهب إلى أوكرانيا

برفقة انتصار السيسي.. الملكة رانيا تشارك الشعب الأردني صور زيارتها لمصر

بداية الانفراجة.. خبير اقتصادي يضع روشتة لحل الأزمة العالمية

الأوقاف تبدأ تلقي طلبات المشاركة في مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات.. اعرف الشروط

التضامن: برنامج مودة يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج ولدينا 157 مكتب توجيه

حببي أطفالك في الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة.. طريقة عمل مكرونة إسباجتي بالبنجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ