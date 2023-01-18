عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين يحذر من استخدام المضاد الحيوي بدون داع.. فيديو

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ سوء استخدام المضاد الحيوي بإفراط أو كثرة أو في غير موضعه أو غير جرعاته المقررة، فإن الميكروبات تكون مناعة ضد هذا المضاد الحيوي، وقد لا يكون مؤثرا في المرات المقبلة.

txt

غير مجدية صحيا.. عوض تاج الدين يحذر من تناول المضادات الحيوية بكثرة

txt

عوض تاج الدين: إصابات كورونا في معدلها الطبيعي بمصر

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "إنتاج مضادات حيوية يستغرق سنوات طويلة، وبالتالي يجب أن نحتفظ بتأثير المضادات الحيوية الحالية ولا نستخدمها إلا في موضعها، والطبيب المعالج هو الذي يجب أن يقرر استخدامه من عدمه".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية،  إلى أنه من الناحية الطبية والعملية والعلمية إذا أصيب شخص بكورونا وشفي منها فإنه ليس هنالك ما يمنع من إصابته بكورونا مرة أخرى، وبالتالي يجب التزام الحيطة والحذر، ولا توجد مناعة كاملة من هذا الفيروس: "من يصاب بأي فيروس تنفسي يجب أن يبقى في المنزل حتى يشفى تماما حفاظا عليه من المضاعفات ومنعا من نقل العدوى لبقية المحيط الذي يتواجد فيه".
 

 

عوض تاج الدين الصحة المضاد الحيوي الميكروبات القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

إسرائيل في مأزق.. أسلحة أمريكية مخزنة بتل أبيب تذهب إلى أوكرانيا

برفقة انتصار السيسي.. الملكة رانيا تشارك الشعب الأردني صور زيارتها لمصر

بداية الانفراجة.. خبير اقتصادي يضع روشتة لحل الأزمة العالمية

الأوقاف تبدأ تلقي طلبات المشاركة في مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات.. اعرف الشروط

التضامن: برنامج مودة يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج ولدينا 157 مكتب توجيه

حببي أطفالك في الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة.. طريقة عمل مكرونة إسباجتي بالبنجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ