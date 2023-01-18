عوض تاج الدين يحذر من استخدام المضاد الحيوي بدون داع.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ سوء استخدام المضاد الحيوي بإفراط أو كثرة أو في غير موضعه أو غير جرعاته المقررة، فإن الميكروبات تكون مناعة ضد هذا المضاد الحيوي، وقد لا يكون مؤثرا في المرات المقبلة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "إنتاج مضادات حيوية يستغرق سنوات طويلة، وبالتالي يجب أن نحتفظ بتأثير المضادات الحيوية الحالية ولا نستخدمها إلا في موضعها، والطبيب المعالج هو الذي يجب أن يقرر استخدامه من عدمه".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه من الناحية الطبية والعملية والعلمية إذا أصيب شخص بكورونا وشفي منها فإنه ليس هنالك ما يمنع من إصابته بكورونا مرة أخرى، وبالتالي يجب التزام الحيطة والحذر، ولا توجد مناعة كاملة من هذا الفيروس: "من يصاب بأي فيروس تنفسي يجب أن يبقى في المنزل حتى يشفى تماما حفاظا عليه من المضاعفات ومنعا من نقل العدوى لبقية المحيط الذي يتواجد فيه".

