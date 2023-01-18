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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخطورتها علي المواطنين.. صحة جنوب سيناء توصي بغلق منشأة بمدينة أبورديس

المنشاة التي تسبب
المنشاة التي تسبب الخطر

أوصت إدارة مراقبة الأغذية والمشروبات بمديرية الصحة بجنوب سيناء بغلق منشأة طبية بسبب خطرها الداهم علي صحة المواطنين وعدم التزامها بالشروط الصحية الواجب توفرها.

جاء ذلك خلال حملة نظمتها المديرية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بابو زنيمة و أبورديس.

وتم ضبط 22 مخالفة متنوعة أثناء الحملة المشتركة على اماكن تداول الاغذية والمشروبات من أجل تقديم غذاء أمن للمواطنين .

وشملت الحملة المرور على 17 منشأة وتحرير 12 محضر نظافة و 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية كما تم اعدام اغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بلغ وزنها 243 كجم.

كما قامت اللجنة بتحرير محضر ضبط لاغذية منتهية الصلاحية وتم ابلاغ النيابة العامة  للتحقيق.

واوصت بغلق ادارى لمنشاة  بها خطر داهم على الصحة العامة وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية .

وضمت لجنة مراقبة الاغذية والمشروبات، كلا من  اشرف خميس و احمد فتحى خضر مشرفي الاغذية بالمديرية  بالاشتراك مع عباس الجندى مفتش اغذية ابو رديس و حازم فهيم مفتش اغذية ابو زنيمة.

وقامت اللجنة بأعمالها بناءاً على تعليمات الدكتور ايمن رخا مدير المديرية والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي وتحت إشراف مصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية.

تسبب خطر

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اخبار جنوب سيناء الخطر الداهم الصحة توصي غلق ابورديس

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