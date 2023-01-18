اشتري أحدث موبايل سامسونج Galaxy M04 النهاردة بس بـ 3000 جنيه

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج Galaxy M04 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند خصم رائع على الهاتف Galaxy M04 بقيمة 25% ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 9000 روبية هندية أي ما يعادل 3000 جنيه مصري.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M04

جاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بشاشة قياس 6.5 بوصة عالية الدقة من نوع + LCD. و يعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية Helio P35 SoC ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، والتي يمكن زيادتها فعليًا حتى 8 جيجابايت رام.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وأوضحت سامسونج أنها ستدعم الهاتف بـ 4 سنوات من التحديثات الأمنية و "ترقيات مرتين لنظام التشغيل" للهاتف.

ويقدم هاتف سامسونجGalaxy M04 ، 3 كاميرات، تشتمل كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، و كاميرا مزدوجة في الخلف تشتمل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 15 وات.