مفاجأة.. اعرف سعر موبايل سامسونج الرائد S23 قبل طرحه رسميا

تقترب شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية من إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الفلاجشيب من سلسلة S23 الجديدة التي ستنافس آيفون باستحقاق، وبسبب ذلك تكشف التقارير يوما بعد يوم عن مواصفات السلسلة الأسطورة.

وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، كشف تقرير جديد في أستراليا عن أسعار هواتف سامسونج الرئيسية لهذا العام التي ستكون أكثر تكلفة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في أستراليا ، يبلغ ارتفاع الأسعار لهواتف S23 حوالي 100 دولار أسترالي لكل طراز ولكل اختلاف في كل طراز، أي ما يعني حوالي 70 دولارًا أمريكيًا ، أو 65 يورو.

جدير بالذكر أنه مع تذبذب سعر الصرف العالمي الحالي للدولار ، نادرًا ما تنجح مثل هذه "الترجمات" المباشرة من عملة إلى عملة ومن منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية ترغب في رفع أسعارهم بزيادات تبلغ 50 أو 100 دولار، لذلك قد يتحول هذا إلى أن تكون زيادة قدرها 100 دولار و 100 يورو في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد تكون الزيادة وفقا لتقديرات أخرى 50 دولارًا و 50 يورو فقط ، لكن الشيء المتفق عليه هنا بغض النظر عن القيمة هي وجود "ارتفاع السعر" بشكل أكيد .

وكشفت تسريبات أخرى عن قيام شركة سامسونج بمضاعفة سعة التخزين الداخلية من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت كحد أدنى.