عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة.. اعرف سعر موبايل سامسونج الرائد S23 قبل طرحه رسميا

مفاجـأة..اعرف سعر
مفاجـأة..اعرف سعر موبايل سامسونج الرائد S23 قبل نزوله رسميا

تقترب شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية من إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الفلاجشيب من سلسلة S23 الجديدة التي ستنافس آيفون باستحقاق، وبسبب ذلك تكشف التقارير يوما بعد يوم عن مواصفات السلسلة الأسطورة. 

وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، كشف تقرير جديد في أستراليا عن أسعار هواتف سامسونج الرئيسية لهذا العام التي ستكون أكثر تكلفة من العام الماضي.  

وأوضح التقرير أنه في أستراليا ، يبلغ ارتفاع الأسعار لهواتف S23 حوالي 100 دولار أسترالي لكل طراز ولكل اختلاف في كل طراز، أي ما يعني حوالي 70 دولارًا أمريكيًا ، أو 65 يورو.

جدير بالذكر أنه مع تذبذب سعر الصرف العالمي الحالي للدولار ، نادرًا ما تنجح مثل هذه "الترجمات" المباشرة من عملة إلى عملة ومن منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية ترغب في رفع أسعارهم بزيادات تبلغ 50 أو 100 دولار، لذلك قد يتحول هذا إلى أن تكون زيادة قدرها 100 دولار و 100 يورو في الولايات المتحدة وأوروبا. 

سامسونج تخفض سعر هاتفها الرائد S20.. تفاصيل

تصفيات سامسونج.. خصم 8850 جنيها على أفضل موبايل S22 Ultra

وقد تكون الزيادة وفقا لتقديرات أخرى 50 دولارًا و 50 يورو فقط ، لكن الشيء المتفق عليه هنا بغض النظر عن القيمة هي وجود "ارتفاع السعر" بشكل أكيد .

وكشفت تسريبات أخرى عن قيام شركة سامسونج بمضاعفة سعة التخزين الداخلية من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت كحد أدنى.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

موضوعات متعلقة

وحش الآيفون..خصم 1800 جنيه على iPhone 13

أحسن جهاز تستثمره في بيتك..Nokia تطلق تابلت جديدا رخيصا جدا

سامسونج تخفض سعر هاتفها الرائد S20.. تفاصيل

بكاميرا 100 ميجابكسل..Honor تستعد لطرح موبايل جديد ينافس iPhone وسامسونج

بيشحن 100% في 19 دقيقة..خصم 6000 جنيه على الموبايل الخارق OnePlus 10T

الحق العرض.. خصم 3000 جنيه على iPhone 12

مش لازم يكون غالي.. أحدث موبايلات سامسونج الرخيصة

أخيرا.. يوتيوب يعرض أفلاما ومسلسلات مجانية

ترشيحاتنا

التموين : تحرّك رسمي من الدولة لاستقرار سعر الأرز | فيديو

المبعوث الأمريكي للمناخ يثير جدلا واسعا في دافوس بخطابه "الساخر"

في كل منزل | صلاحية مهمة تمنحها التموين لكل مواطن ..فيديو

كلّها أيام .. بشرى بشأن أسعار الدواجن | فيديو

التموين: مفيش زيادة في سعر العيش وننتج 100 مليار رغيف سنويا.. فيديو

هل الهدايا لصاحب المناسبة تعد دينًا ؟.. اعرف الإجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لشيرين رضا| شاهد

اتضحك عليه.. القصة الكاملة لتورط لاعب الإسماعيلي مع شركة مراهنات محظورة

تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

فيديو

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

هتخلي تحليل المخدرات إيجابي .. تحذير مهم من أنواع لأدوية البرد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ