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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعد المزارعين| أبوصدام: نتوقع توريد 5 ملايين طن بعد زيادة حافز القمح

القمح
القمح

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء تتخذ عددا كبيرا من القرارات الهامة ومنها توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفلاح لافتا ان المجلس اتخذ قرار بحافز إضافي بتردي القمح بـ ٢٥٠ جنيها زيادة ليصبح ١٢٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠٠ جنيه .

دعم السلع الغذائية

واضاف خلال الموتمر الصحفي بمجلس الوزرا ان الحكومة سوف تدعم السلع الغذائية الاساسية مثل الذرة والفول الصويا وسوف يتم الاعلان عن اسعار تعاقدية لزراعة هذه المنتجات بعتئد مجزي للفلاح .

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مدبولي: سندعم القمح بـ 95 مليار جنيه.. ولن نقترب من رغيف الخبز

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بناء على توجيهات الرئيس.. مدبولي: 250 جنيه زيادة في أردب القمح

واشار الي ان الدولة تعمل علي القضاء علي الفجوة الاسترادية والحفاظ علي العملة الاجنبية .
 

سعر مرضي

 

ومن جانبه أعرب حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  عن سعادته برفع سعر توريد أردب القمح إلي 1250 جنيها،  موضحا أنه سعر مرضي  فى الوقت الراهن لجميع مزارعي القمح وأسعدهم جميعا، موجها الشكر للرئيس السيسي على توجيهاته بضرورة زيادة الرقعة الزراعية من السلع الاستراتيجية و زيادة حافز توريد القمح.

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن خبر زيادة حافز توريد القمح يقطع الطريق على تجار الازمات ويشجع المزارعين على توريد المحصول للحكومة لإن القمح يترد للمواطنين على هيئة خبز مدعم. 

وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أننا نتعامل مع القمح على أنه سلعة استراتيجية وليس بمبدأ المكسب والخسارة ، لافتا إلي أنه يتوقع زيادة توريد القمح هذا الموسم للحكومة لتصل إلي 5 مليون طن ، موضحا أنه تم زراعة أكبر مساحة للقمح فى مصر لتصل إلي 3 مليون و 650 ألف طن .

وتوقع أن تصل الانتاجية إلى 11 مليون طن من الاقماح من الموسم الحالي المنتظر حصاده وتوريده في شهر ابريل المقبل ، مشيدا باتجاه الدولة لزيادة الانتاج المحلي من الاقماح شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الاقماح ووفر المشروع القومي لبناء الصوامع نحو 15% من الاقماح كانت تهدر في طرق التخزين القديمة ، كما وفرت الوزارة أكثر من 20 صنفا من اجود اصناف القمح ذات الانتاجية العالية.
 

القمح السلع الغذائية الأساسية الفلاحين سعر توريد أردب القمح اردب القمح توريد أردب القمح

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